Kelly Oubre Jr déjà séduit par une équipe avant sa Free Agency ?

Après un passage mitigé aux Golden State Warriors cette saison, Kelly Oubre Jr va se retrouver sur le marché cet été. Avec son désir d'avoir un rôle de titulaire, le jeune homme ne devrait pas poursuivre son aventure avec les Dubs.

Vexé par la proposition des Warriors de sortir du banc avec le retour de Klay Thompson, l'ancien des Phoenix Suns cherche une équipe prêter à lui donner des responsabilités importantes et à lui signer un gros chèque.

Ces dernières semaines, Oubre Jr a ainsi été présenté dans le viseur du Miami Heat, des San Antonio Spurs et des New York Knicks. Et le talent de 25 ans a déjà probablement sa préférence...

"L'héritage de New York parle de lui-même....Cette génération, la façon dont tout est maintenant, il n'y a pas de défis à relever. Mais au final, il s'agit de l'intérêt de ce jeu. Il s'agit de jouer pour des équipes qui ont un grand héritage", a commenté Kelly Oubre Jr pour SNY TV.

Difficile de ne pas voir un gros appel du pied dans cette déclaration. Si les Knicks sont prêts à lui accorder un joli contrat, Kelly Oubre Jr ne devrait pas hésiter très longtemps...

