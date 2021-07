Kelly Oubre Jr piqué par la proposition des Warriors…

Kelly Oubre Jr a connu une saison difficile aux Golden State Warriors. Malgré l'investissement financier des Dubs, l'ailier a incarné une vraie déception. Très maladroit au début de l'exercice, le talent de 25 ans a eu du mal à trouver sa place.

Pour autant, au fil de la saison, il a tout de même marqué des points. L'entraîneur des Warriors Steve Kerr a notamment apprécié son impact en sortie de banc. Et avec le retour de Klay Thompson pour la saison prochaine, les Dubs sont prêts à conserver Oubre Jr dans ce rôle de joker.

Sauf que de son côté, le natif de Louisiane n'a pas franchement apprécié cette "proposition"...

"Je n'ai même pas envie de parler ou d'entrer dans les détails de cette situation. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ça me motive encore plus.

Façon, je ne pouvais faire qu'une chose, mon travail et jouer. Il fallait être concentré et professionnel. J'avais juste envie de jouer au basket pour l'équipe, et je suis reconnaissant d'être un agent libre", a avoué Kelly Oubre Jr pour Yahoo Sports.