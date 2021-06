Kelly Oubre Jr, toujours des courtisans malgré une saison dans le dur

Blessé sur la fin de la saison, Kelly Oubre Jr a connu un exercice 2020-2021 difficile. Attendu au tournant chez les Golden State Warriors, l'ailier a été plutôt décevant. Notamment avec un début de campagne catastrophique à longue distance.

Petit à petit, le coach des Warriors Steve Kerr a tout de même réussi à l'utiliser, notamment en sortie de banc. Pour autant, malgré le discours des Dubs, il semble difficile de l'imaginer rester avec le retour de Klay Thompson.

Sur le marché cet été, Oubre Jr va chercher à se relancer. Et son profil, malgré sa saison ratée, reste apprécié. Ainsi, d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Vincent Goodwill, le talent de 25 ans se trouve dans le viseur du Miami Heat, des San Antonio Spurs et des New York Knicks.

Sur le papier, les Knicks incarnent l'option la plus probable en raison d'une plus grande flexibilité financière. Avec l'état des effectifs, le Heat et les Knicks peuvent effectivement avoir besoin d'un joueur comme lui.

Reste tout de même à connaître le prix à payer pour s'attacher les services de Kelly Oubre Jr. En tout cas, le jeune homme risque de profiter de cette concurrence pour faire grimper les enchères.

Kelly Oubre Jr était ciblé pour renforcer l’armada des Brooklyn Nets !