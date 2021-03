Kelly Oubre Jr était ciblé pour renforcer l’armada des Brooklyn Nets !

Les Brooklyn Nets ont "scandalisé" de nombreux observateurs et certaines franchises avec leur récent recrutement. Sur le marché des joueurs libres, ils ont ainsi récupéré Blake Griffin et LaMarcus Aldridge. Et lors de la deadline des trades, ils ont tenté de mettre la main sur Kelly Oubre Jr !

Avec sa situation contractuelle (libre au terme de la saison), l'ailier était potentiellement sur le départ des Golden State Warriors. Mais encore fallait-il parvenir à réaliser une offre assez intéressante pour les Dubs.

D'après les informations du journaliste du New York Post Marc Stein, les Nets ont proposé Spencer Dinwiddie. Sérieusement blessé au genou, l'arrière va rater l'intégralité de la saison. Et il se murmurait effectivement que Brooklyn se montrait prêt à le sacrifier pour se renforcer à l'aile.

Sauf que les Warriors ont toujours des ambitions pour cet exercice. Et sans un renfort immédiat dans ce deal pour compenser le départ d'Oubre Jr, les Californiens ont décidé de repousser cette proposition.

Malgré des performances parfois irrégulières, Kelly Oubre Jr, dans un rôle en sortie de banc, aurait représenté un excellent renfort dans le rotation des Nets. Il s'agissait donc d'une belle idée, qui aurait probablement suscité des critiques si l'opération avait été actée...

