Le retour de Kelly Oubre Jr approche

Une bonne nouvelle pour Kelly Oubre Jr et pour les Philadelphia Sixers : l'ailier de 27 ans va retrouver les terrains la semaine prochaine. L'information est signée Shams Charania, qui annonce que le joueur pourrait même reprendre dès mercredi.

Oubre is averaging 16.3 points, 5.1 rebounds and 37.8 percent 3-point shooting this season. A key rotation player on the way back to the 76ers lineup. https://t.co/lWHkutcxaR — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2023

Kelly Oubre a fait un super début de saison avant d'être percuté par une voiture et de se fracturer une cote au moment de l'accident. Il avait d'abord été annoncé qu'il manquerait plusieurs longues semaines mais le voilà déjà prêt à revenir. Une aubaine pour sa franchise puisqu'il compilait plus de 16 points et 5 rebonds à 50% aux tirs et 37% à trois-points. Reste à savoir s'il sera à nouveau dans le cinq majeur dès son retour, ce qui paraît peu probable. Nicolas Batum a bien pris le relais depuis son transfert en Pennsylvanie et Oubre sera peut-être utilisé en tant que sixième homme.

