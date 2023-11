Kelly Oubre : la police ne trouve pas de preuves, les Sixers le croient sur parole

Kelly Oubre est éloigné des terrains jusqu'à nouvel ordre, pour soigner les blessures aux côtes, à la hanches et à la jambes provoquées par l'accident dont il a été victime alors qu'il marchait près de chez lui à Philadephie. L'enquête suit son cours et il semble tout de même que des points restent à éclaircir pour valider la version de l'ailier des Sixers, qui affirme avoir été renversé par une voiture en tant que piéton.

Les blessures sont bien réelles, mais la police de Philly, dont le rapport a été relayé par NBC News, indique pour le moment qu'aucune caméra de surveillance n'a pu apporter la preuve que ce qu'affirme Oubre s'est produit, ni même que l'incident qui a causé ses blessures a eu lien à l'endroit où il l'a indiqué aux enquêteurs. L'automobiliste a, toujours d'après Oubre, pris la fuite et n'a pas été retrouvé par les enquêteurs.

TMZ a apporté son grain de sel à l'histoire, en publiant la vidéo de Kelly Oubre en train de rentrer chez lui après l'accident, en poussant un vélo. On entend alors une voix de femme crier "Il a été percuté par une voiture !".

Les Sixers sont en tout cas derrière leur joueur, à l'image de ce qu'a déclaré Nick Nurse, le head coach de l'équipe.

"Je ne crois pas que ce soit très juste pour lui de dire qu'il a inventé une histoire. Je choisis de croire en sa parole. Kelly est l'un de nos joueurs et on reste à ses côtés".

Le porte-parole des Sixers a indiqué, via The Athletic, que l'ancien joueur des Wizards, des Warriors et des Suns continuait de récupérer de ses blessures et avait repris une légère activité physique, avec un retour espéré dans quelques semaines.

