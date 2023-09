Kelly Oubre vers Philadelphie, bonne opération pour les Sixers

Joli coup en vue pour les Sixers et la profondeur de leur banc. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Kelly Oubre Jr va signer un contrat d'un avec Philadelphie, pour un montant qui n'a pas encore été communiqué. Avec la situation compliquée autour de James Harden, Oubre apporterait un peu de soutien offensif et de scoring au groupe désormais coaché par Nick Nurse.

La saison dernière, l'ailier de 27 ans n'avait participé qu'à 48 matches (40 comme titulaire) mais n'avait jamais autant scoré en moyenne en NBA. Avec 20.5 points par match à 43%, Kelly Oubre faisait partie des ailiers les plus prolifiques de la ligue. A Washington, Phoenix, Golden State et donc Charlotte, l'ancien joueur de Kansas a toujours trouvé le moyen de scorer et ce devrait à nouveau être le cas chez les Sixers en 2023-2024.

Oubre était l'un des free agents les plus convoités à être encore disponible à ce stade.

