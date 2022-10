Envoyé aux Detroit Pistons par les New York Knicks, Kemba Walker n'a aucun avenir à Motor City. Mais pour l'instant, le meneur n'a pas négocié un buyout avec ses dirigeants car il se trouve dans l'attente d'une autre opportunité.

A 32 ans, le natif du Bronx espère encore avoir une chance de faire ses preuves. Malgré ses difficultés aux Knicks sur la saison 2021-2022, l'ex-joueur des Charlotte Hornets pense pouvoir encore apporter en NBA.

"J'en ai encore dans le réservoir, c'est sûr. Je m'accroche et je fais le maximum pour me sentir aussi bien que possible. Et en ce moment, je me sens bien. Je ne suis pas senti aussi bien depuis longtemps. J'attends juste ma chance.

Je veux juste être capable de jouer au basket à nouveau. Je m'en fiche. J'ai commencé ma carrière en jouant au basket en sortant du banc. Qui s'en préoccupe ? Je veux juste pouvoir jouer au basket comme j'aime le faire, être entouré d'excellents coéquipiers et m'amuser", a commenté Kemba Walker pour le Charlotte Observer.