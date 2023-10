Kenny Atkinson et Leandro Barbosa dans le staff des Bleus ?

Selon Gabriel Pantel-Jouve, de Bebasket, deux noms sembleraient tenir la corde pour intégrer le staff de l’équipe de France masculine. Ceux de Kenny Atkinson et Leandro Barbosa.

Il y a près de deux semaines, la Fédération Française de Basket-Ball tenait une conférence de presse pour faire le bilan des équipes de France cet été. Les décisions concernant l’équipe masculine étaient particulièrement attendues, après son échec retentissant à la coupe du Monde. Si tout le monde s’attendait à un maintien de Vincent Collet, du changement avait été annoncé.

Finalement, seul l’assistant-coach Laurent Foirest avait été remercié pour des raisons « de complémentarité au niveau du profil ». Un Laurent Foirest qui n’était d’ailleurs pas en Indonésie, mais qui a donc servi de « caution changement », alors même qu’un successeur n’avait pas été trouvé.

Plus dix jours plus tard, la FFBB n’a toujours pas annoncé qui prendrait sa place dans le staff. Il semblerait donc que Kenny Atkinson soit le favori, selon Pantel-Jouve. Pour le coup, le profil est différent de ceux de Donnadieu et Nelhomme, et donc potentiellement complémentaire.

S’il a lui aussi officié en Pro A (assistant au PBR de 2002 à 2004), après y avoir été joueur, il a une très grosse expérience en NBA. L’actuel assistant des Warriors l’a également été aux Knicks, aux Hawks et aux Clippers. Surtout, Kenny Atkinson a été un très bon head coach aux Brooklyn Nets, avant que les stars fraîchement débarquées ne réclament un Steve Nash dont elles se seront vite débarrassées…

Outre Kenny Atkinson, l’ancien joueur NBA et actuel assistant à Sacramento Leandro Barbosa pourrait lui aussi renforcer le staff. L’ancien coéquipier de Boris Diaw aurait un poste de consultant, la FFBB ayant été séduit par le modèle du Canada où David Blatt occupe un poste similaire.

Rien n’est encore fait, mais les profils sont séduisants. On imagine que le long cycle de Vincent Collet à la tête de l’équipe de France se terminera après les Jeux Olympiques de 2024. Avec son double profil et sa grande expérience, Kenny Atkinson a tout d’un futur sélectionneur.

