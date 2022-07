Kentavious Caldwell-Pope : à peine arrivé, déjà prolongé !

Décidément, les Denver Nuggets ciblaient réellement Kentavious Caldwell-Pope. Après avoir sacrifié Monte Morris et Will Barton, deux joueurs qui contribuaient activement dans la rotation, pour récupérer l’ailier des Washington Wizards, ils viennent déjà de lui offrir une prolongation de contrat. KCP est lié avec la franchise du Colorado pour deux saisons et 30 millions de dollars de plus sans en avoir porté ses couleurs.

Adrian Wojnarowski précise que la deuxième année est en option pour le joueur. Un luxe supplémentaire. Le contrat du vétéran allait arriver à expiration à l’issue de la prochaine saison, au cours de laquelle il percevra 14 millions de dollars.

Kentavious Caldwell-Pope pourrait être une addition très intéressante pour les Nuggets. C’est un « 3 and D » au profil idéal au côté de Nikola Jokic. Ses qualités défensives et son adresse à trois-points seront de vrais atouts pour une équipe déjà plutôt bien armée. Il compilait 13,2 points à 39% derrière l’arc la saison dernière.

Trade : Monte Morris aux Wizards, Kentavious Caldwell-Pope aux Nuggets