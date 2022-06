Trade : Monte Morris aux Wizards, Kentavious Caldwell-Pope aux Nuggets

Les Denver Nuggets transfèrent Monte Morris et Will Barton aux Washington Wizards en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith.

Alors que le lancement de la Free Agency approche, certaines équipes n’attendent pas pour faire leur marché. Les Denver Nuggets et les Washington Wizards se sont accordés sur un transfert qui, au premier abord, semble gagnant-gagnant. Kentavious Caldwell Pope et Ish Smith devraient bientôt partir pour Denver. Pendant ce temps, Monte Morris et Will Barton feront le chemin inverse.

Un beau recrutement pour les Nuggets

Pour ses débuts en tant que président des opérations basket des Nuggets, Calvin Booth se montre très actif. Le trade devrait bientôt être finalisé, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, et comble un besoin majeur de l’effectif.

La franchise avait pour but de se renforcer à l’aile, notamment sur le plan défensif, et visait ce joueur depuis un moment. Kentavious Caldwell-Pope, champion avec les Lakers en 2020, apparaît comme un beau fit pour l’équipe de Nikola Jokic.

L’arrière/ailier sort d’une saison à 13,2 points par match, à 39% à trois points. Il devrait apporter de la défense, du shoot et de l’expérience à l’effectif, sans marcher sur les platebandes de Michael Porter Jr. Son recrutement donne un clair boost à Denver, qui vise le titre dans les prochaines années.

Ish Smith est pour sa part un joueur plus discret. Il compile 6,3 points et 3,8 passes en 17,3 minutes de moyenne sur ses 65 matches cette année. Mais ses qualités au poste 1 pourraient faire beaucoup de bien au banc des Nuggets, qui vient de perdre Morris. C’est pourquoi il y a de grandes chances que la franchise le conserve une fois le deal finalisé, selon Matt Moore d’Action Network.

Là où Smith attire l’attention, c’est sur le record NBA qu’il s’apprête à briser. En 12 ans de carrière, le meneur a déjà joué pour 12 équipes différentes. Son arrivée dans le Colorado marquerait sa 13e, ce qui n’a encore jamais été accompli.

Cette transaction permet également à la franchise de passer sous le seuil de la luxury tax avant la free agency. Une opération logique et relativement attendue. Il semble donc que, dans ce trade, Denver soit gagnant sur tous les tableaux.

Le profil que les Wizards cherchaient

Le front office de Tommy Sheppard, lui, cherchait plutôt à faire le move opposé. Son équipe avait besoin d’un nouveau meneur titulaire depuis le départ de Spencer Dinwiddie en cours d’exercice. Très convoité sur le marché des transferts, Monte Morris devrait jouer ce rôle en 2022-2023.

Le guard, dont la présence était particulièrement appréciée sur le terrain comme sur le vestiaire, a montré toute sa valeur cette saison. Il a brillé en tant que remplaçant de Jamal Murray, blessé aux ligaments croisés, qui devrait revenir l’année prochaine.

Morris affiche des moyennes de 12,6 points et 4,4 passes par match, à 48,4% au tir et 39,5% à trois points en 2021-2022. Une contribution qui aurait poussé une vingtaine d’équipe à appeler les Nuggets depuis la fin de la saison, d’après le Denver Post. Une course disputée, dont Washington sort donc vainqueur.

Will Barton est aussi un bel ajout pour Washington. Il pourra en partie compenser la perte de Caldwell-Pope à l’aile, probablement sur le banc. Ses 14,7 points, 4,8 rebonds et 3,9 passes en 32 minutes par match suggèrent en tout cas qu’il aura une place importante dans l’effectif.

Wes Unseld Jr, coach des Wizards depuis 2021, a d’ailleurs longtemps travaillé avec les deux joueurs. Ils ont passé plusieurs saisons ensemble à Denver, 6 pour Morris et 4 pour Barton, lorsqu’il était encore l’assistant de Mike Malone. Une réunion bien prometteuses.

Dans ce transfert, comme rarement, les deux parties semblent parfaitement s’y retrouver. Les Nuggets et les Wizards ont rempli leur principal objectif de l’été et peuvent désormais se concentrer sur les détails restants.

