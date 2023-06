Kevin Durant, 3 superteams en 5 ans

Quelle drôle de legacy que celle que va laisser Kevin Durant dans l'Histoire de la NBA. Le joueur, extrêmement fort techniquement, sans doute l'un des plus talentueux de tous les temps, est aussi celui qui aura fréquenté le plus de super teams. Encore plus que LeBron James. Rien que sur les cinq dernières années, il se sera retrouvé dans trois formations différentes avec trois All-Stars ou plus.

En 2019 aux Golden State Warriors avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green

En 2021 aux Brooklyn Nets avec James Harden et Kyrie Irving

En 2023 aux Phoenix Suns avec Devin Booker et Bradley Beal.

Kevin Durant a eu de sacrés coéquipiers dans sa carrière. Dans l'ensemble, ça ne lui a pas forcément réussi puisqu'il compte "que" deux bagues, là où il aurait sans doute pu en avoir quatre ou cinq si certaines équipes de luxe avaient mieux fonctionné.

Bradley Beal aux Suns, est-ce vraiment une bonne idée ?