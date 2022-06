Kevin Durant ne se cache plus pour répondre à ses détracteurs. Sur le réseau social Twitter, l'ailier des Brooklyn Nets prend régulièrement la parole pour régler ses comptes. Et après le sacre des Golden State Warriors, la star n'a pas apprécié une sortie de Charles Barkley.

En effet, le consultant de TNT a estimé que KD avait besoin de remporter un titre en étant "le chauffeur" de son équipe, c'est-à-dire le leader absolu, pour obtenir le respect des anciens. Sacré à deux reprises avec les Warriors, le joueur de 33 ans lui a répondu sèchement.

"Toute cette merde est moche. Une autre analogie terrible d'une vieille tête haineuse qui ne peut pas accepter que nous gagnons plus d'argent qu'eux. C'est juste une histoire de timing Chucky, il ne faut pas détester les joueurs", a lancé Kevin Durant.

Sans surprise, le natif de Washington en a marre des débats autour des Warriors et de lui. D'ailleurs, plusieurs observateurs ont également contesté les propos de Barkley. L'arrière des New Orleans Pelicans CJ McCollum a notamment rappelé que KD était "le chauffeur" sur les deux titres remportés par Golden State en 2017 et 2018.

Kevin Durant aura probablement à cœur de répondre également sur les parquets la saison prochaine.

