Kevin Durant piqué par une analyse de Draymond Green

Entre Draymond Green et Kevin Durant, les tensions du passé sont apaisées. Après des désaccords aux Golden State Warriors, les deux hommes ont retrouvé une bonne relation, notamment avec Team USA lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Pour autant, ils ne partagent pas toujours les mêmes opinions.

Lors de son podcast, l'intérieur des Dubs a encensé Stephen Curry en expliquant que le meneur n'avait pas besoin d'un titre de MVP des Finales pour être validé. Pour illustrer ses propos, Green a expliqué que son leader restait performant même en étant doublé par les défenses adverses en Playoffs. Notamment lors du passage de KD.

"Kevin Durant a été absolument incroyable lors de ces Finales. Vous le savez, vous l'avez regardé, nous l'avons tous regardé. Kevin Durant a été absolument fou, mais Steph Curry s'est fait doubler probablement sept fois plus que KD. Puis ce sont les meilleures équipes qui mettent en mission les meilleurs défenseurs sur lui. Pourtant, l'impact qu'il a sur le jeu... Si vous ne comprenez pas le basket, si vous ne comprenez pas la feuille des statistiques, si vous ne comprenez pas ce sport, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, alors, oui, vous allez dire qu'il a besoin de valider cela par un MVP des Finales", a expliqué Green.

En vacances après la fin de la saison des Brooklyn Nets, Durant n'a pas apprécié cette analyse. Et comme souvent en ce moment, il l'a fait savoir sur le réseau social Twitter.

"De mon point de vue, c'est 100% faux. Je suis également un bon joueur de basket, je peux tirer, donc je procure aussi de l'espace (à mes partenaires, ndlr)", a-t-il notamment répondu. "Tu dois apprendre à tout écouter et pas seulement des bribes avant de t'empêcher sur Twitter champion", a rétorqué Green. "Oh, je l'ai vu mon frère, j'apprécie les compliments, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur les prises à deux, c'est tout. J'adore l'émission", a terminé KD.

L'égo de l'ailier a simplement pris un petit coup. Et pourtant, il s'agit d'une vérité. Et les statistiques le prouvent. Mais cela n'enlève strictement rien à l'impact et l'importance de Kevin Durant à Golden State lors de son passage.

