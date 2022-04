Bruce Brown s’enflamme, Kevin Durant le remet en place

Mine de rien, Kevin Durant a déjà fêté ses 33 ans. Il domine et ne montre aucun signe de fatigue mais il n’est pas nouveau dans ce business. Et il sait qu’il n’est jamais bon de motiver plus que nécessaire ses adversaires avant une série de playoffs. C’est pourquoi l’attitude de son coéquipier Bruce Brown l’a un peu gonflé.

Surexcité par la victoire contre les Cleveland Cavaliers, synonyme de qualification à l’Est, le jeune arrière des Brooklyn Nets, auteur de 18 points, 9 rebonds et 8 passes mardi soir, s’est laissé emporter en imaginant déjà comment son équipe allait poser des difficultés aux Boston Celtics, leurs adversaires au premier tour.

« On ne peut pas laisser Jayson Tatum marquer 50 points. On doit être physiques avec eux. Ils sont privés de Robert Williams donc ils n’ont plus vraiment de présence dans la raquette. On peut attaquer Al Horford et Daniel Theis. L’absence de Williams est énorme. »

Mis au courant des propos de son partenaire, Kevin Durant s’est empressé de rectifier le tir à sa place.

« C’est la caféine qui le fait parler. Il prend des trucs avant les matches », rétorque KD. « Ces deux gars-là, Horford et Theis, ils peuvent faire la même chose que Williams. Ça ne va pas être facile, je vous le dis. On respecte nos adversaires. On n’a pas besoin de dire ce que l’on va leur faire. Je n’aime pas ça. Mais bon, c’est la personnalité de Bruce. Il est toujours plein d’énergie. On n’a pas besoin de parler, juste on joue. »

Les Celtics restent deuxièmes à l’Est. Ils partiront avec l’avantage du terrain et ne vont certainement pas reculer devant les Nets. Mieux vaut attendre la fin de la série pour parler.

