Les résultats de la nuit en NBA

Cleveland Cavaliers @ Brooklyn Nets : 108-115

Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves : 104-109

Kyrie Irving épatant !

Et dire que sans un assouplissement des règles à New York, Kyrie Irving n'aurait pas pu jouer. Sa présence a été déterminante pour les Nets la nuit dernière. Le meneur All-Star a été le grand bonhomme de cette manche de play-in remportée contre les Cavaliers.

Il a fini avec 34 points et 12 passes décisives en se jouant constamment de la défense adverse. Et surtout, quelle efficacité ! Il a rentré ses 12 premiers paniers. Il était même déjà à 20 points à 9 sur 9 à la pause. Kevin Durant (25 points, 11 passes) a ensuite pris le relais dans le quatrième quart-temps pour maintenir à distance Darius Garland (34 points) et ses coéquipiers.

UNREAL HALF FOR KYRIE 👀 ⬛ 9/9 FG

⬜ 20 PTS pic.twitter.com/RkOnAxx0MN — NBA TV (@NBATV) April 13, 2022

Les All-Stars étaient trop forts pour les jeunes Cavaliers, combatifs mais logiquement battus. Parce que si les Nets occupaient encore la dixième place de la Conférence Est il y a peu, cette équipe n'est pas l'underdog classique. Surtout qu'elle monte en puissance. Les Nets vont désormais défier les Boston Celtics au premier tour des playoffs. Un duel qui s'annonce dingue.

Les Wolves valident leur comeback et leur ticket pour les playoffs !

5 ans que le public de Minneapolis attend une qualification pour les playoffs. Alors l'atmosphère était dingue, avec un public survolté, pour ce match de play-in entre les Wolves et les Clippers. Un temps refroidis par un Paul George de gala (34 points), les supporters de Minnesota ont pu exulter en savourant le comeback de leur équipe préférée.

Ils ont fini la partie sur un 26-11 pour reprendre les devants dans le final. Le tout sans Karl-Anthony Towns, sorti pour 6 fautes. Le pivot a fini avec 11 petits points au compteur mais ses camarades ont bien pris le relais. Notamment D'Angelo Russell (29 points) et Anthony Edwards (30). Patrick Beverley a aussi pesé dans le money time.

The joy of victory 😁 Pat Bev & Anthony Edwards celebrate as the T-Wolves advance to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel. pic.twitter.com/gjaN62aTog — NBA (@NBA) April 13, 2022

Une belle soirée de fête dans le Minnesota, avec cette qualification pour les playoffs. Les Wolves joueront les Grizzlies au premier tour.

