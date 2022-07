Le feuilleton Kevin Durant a connu un vrai rebondissement lundi. A l'arrêt, ce dossier a été totalement relancé par l'offensive lancée par les Boston Celtics. Pour tenter de récupérer l'ailier des Brooklyn Nets, la franchise du Massachussetts a monté un package autour de Jaylen Brown.

Sur le marché actuel, les Nets peuvent difficilement obtenir un meilleur joueur contre KD. Pourtant, cette proposition reste insuffisante aux yeux des dirigeants de Brooklyn. En plus de Brown, Sean Marks réclame Marcus Smart et d'autres atouts.

Une nouvelle crédible car les Nets se montrent très gourmands pour envisager un départ de l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder. En tout cas, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Boston représente le candidat le mieux armé pour boucler un deal concernant Durant.

Actuellement, le Miami Heat, les Toronto Raptors et les Phoenix Suns - les prétendants les plus sérieux - sont incapables de rivaliser avec le package des Celtics. Et surtout, Boston dispose des atouts pour finaliser l'opération dès maintenant. Ce n'est pas le cas des autres équipes.

Pour autant, un deal ne semble absolument pas imminent. Malgré la première offre réalisée, les Celtics ne semblent pas enclins à satisfaire les exigences des Nets. Et dans tous les cas, il faudra du temps pour régler une opération aussi importante.

Kevin Durant, les Warriors ferment la porte à son retour