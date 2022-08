Kevin Durant se verrait aussi aux Celtics…

Le feuilleton Kevin Durant s’éternise. Plus d’un mois après sa requête, réitérée récemment auprès de Joe Tsai, la superstar est toujours officiellement membre des Brooklyn Nets. Les enchères ne prennent pas. La franchise new-yorkaise ne veut évidemment pas brader son meilleur joueur et les équipes intéressées se montrent réticentes à lâcher un package historique pour récupérer KD.

En attendant, des pistes se manifestent de façon ponctuelle. Elles seraient essentiellement les destinations qui séduisent Durant. Comme les Philadelphia Sixers ou les Boston Celtics. Ian Begley rapporte que le joueur serait ouvert à un départ dans le Massachusetts tout en ajoutant qu’il aimerait côtoyer Marcus Smart.

Là encore, ça complique un peu plus la donne puisque ça sous-entend que les Celtics et les Nets devraient s’entendre sur un deal qui n’implique pas le DPOY en titre. On peut imaginer plutôt un transfert autour de Jaylen Brown et d’autres éléments mais ça reste vraiment hypothétique à ce stade. Boston vient de disputer les finales NBA avec ce groupe et les dirigeants ont toutes les raisons de penser qu’ils ont déjà les ressources nécessaires pour aller au bout.

Kevin Durant a eu l’occasion de nouer une relation assez forte avec Ime Udoka, le coach des Celtics, quand ce dernier était assistant au sein de Team USA. En tout cas, ce serait ironique de voir Brooklyn et Boston monter un transfert d’une telle envergure. Ça rappellerait évidemment un petit peu l’échange entre les deux franchises envoyant Paul Pierce et Kevin Garnett à NY. Sauf que les rôles seraient désormais inversés avec les Nets à la réception d’un paquet d’assets.

Kevin Durant prêt à rejoindre Harden à Philadelphie ? Ce sera compliqué…