Kevin Durant prêt à rejoindre Harden à Philadelphie ? Ce sera compliqué…

Coincé à Brooklyn, où il est sous contrat pour 4 ans mais a réclamé la tête de Steve Nash et Sean Marks en même temps que son propre trade, Kevin Durant continue d'animer un été un peu morne. D'après Frank Isola d'ESPN, "KD" envisage en ce moment une franchise qu'il n'avait initialement pas mise dans sa shortlist : les Philadelphie Sixers.

Dans les faits, ce sera, comme pour n'importe quelle autre de la ligue, très compliqué pour les Sixers de proposer un package convaincant. Les Nets ont jusqu'ici réclamé des contreparties logiquement gargantuesques à tous les GM qui les ont approchés pour Kevin Durant. Il n'y a aucune raison qu'ils acceptent une offre de Philadelphie si celle-ci ne contient ni Joel Embiid, ni James Harden.

Ce serait d'ailleurs justement dans l'optique de rejoindre Harden, parti en catimini de Brooklyn il y a quelques mois pour fuir le fiasco qui s'annonçait (et Kyrie Irving, trop bizarre à son goût), que Durant envisagerait Philadelphie. Les deux hommes étaient ensemble à Londres ces derniers jours et ont notamment été aperçus au concert de Travis Scott. Ils y auraient évoqué leur envie de collaborer à nouveau, mais dans un contexte différent de celui qu'ils ont très brièvement connu à "BK".

Pour l'heure, ce n'est qu'un fantasme. Même si Daryl Morey mettait dans la balance un atout comme Tyrese Maxey avec Tobias Harris, Matisse Thybulle et des picks, on ne voit pas pourquoi les Nets accepteraient. Ou alors c'est qu'ils pensent que Maxey, excellent et prometteur, est une future superstar de la ligue et le joueur idoine pour leur reconstruction.

Evidemment, les fans de superteams doivent saliver à l'idée d'un trio théoriquement inarrêtable avec Joel Embiid, James Harden et Kevin Durant. Qu'ils ne s'emballent pas trop, ça n'a quasiment aucune chance d'arriver. Sean Marks, le General Manager, s'est venu renouveler sa confiance par Joe Tsai en personne juste après son entretien avec Durant. Rien ne presse et rien ne l'oblige à brader le double MVP des Finales.

It’s hard to follow at times but yes Kevin Durant would like to play with James Harden, who was in London with Durant around the time Durant met with Nets ownership. (Maybe Harden, an expert at forcing trades, is serving as an advisor.) https://t.co/UnuXdndnSk

— Frank Isola (@TheFrankIsola) August 10, 2022