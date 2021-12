Kevin Durant déchire un ado de 14 ans, qui lui répond avec classe

Jayden Moore a connu l'ivresse du buzz Internet... puis la débandade brutale. Le lycéen de 14 ans, mis en avant par le média basket Overtime pour un move devenu aussi viral qu'il est illégal sur un terrain de basket, a d'abord été retweeté et partagé des millions de fois.

La séquence est arrivée dans la TL de joueurs professionnels, notamment un certain Kevin Durant.

Disons que KD n'a pas été impressionné par la chose. Pire, il a détesté la vidéo et a ressenti le besoin de déposer un commentaire cinglant : "This shit stinks", que l'on pourrait traduire par un "Ce truc pue la merde".

Les internautes n'ont pas manqué de signaler à l'ailier star des Brooklyn Nets, qui n'a pas pour autant regretté d'avoir publiquement dénigré le move et a simplement précisé que "tout était une question d'habitudes".

Jayden Moore aurait pu se cacher à tout jamais après s'être fait afficher par une superstar mondiale de son sport préféré. Le garçon a répondu de manière très propre, en précisant que la vidéo ne datait a priori pas de cette année.

Thanks for the constructive criticism.. I’ve grown from my 6th grade year! Maybe we can work on some stuff together!! All love🖤 Hopefully I can get to where you at one day! #keepgrinding

— Jayden Moore (@JJudah02) December 20, 2021