Cette fois-ci, les arbitres n'ont pas laissé passer le geste d'humeur de Kevin Durant. Il avait réussi à esquiver une expulsion - tout en prenant une faute technique et une amende - après avoir balancé la balle dans les tribunes lors du match précédent entre les Brooklyn Nets et les Indiana Pacers. Mais dimanche soir, son nouveau moment de frustration s'est soldé par un renvoi au vestiaire. Parce que ce n'est pas la gonfle mais Kelly Olynyk que KD a propulsé de toutes ses forces... vers le sol.

