Kevin Durant soutient Joel Embiid dans la course pour le MVP

Ce n’est pas un report de voix puisque Kevin Durant ne dispose pas du droit de vote – ce qu’il regrette – pour le MVP. Mais la superstar est évidemment interrogée sur ses préférences. De quoi alimenter le débat. Pour KD, le meilleur, cette saison, c’est Joel Embiid.

« Si je devais choisir, ce serait lui. C’est le meilleur marqueur de la ligue et son équipe a gagné 50 matches. Ses statistiques sont incroyables », confie le joueur des Brooklyn Nets.

Kevin Durant salue aussi les performances de Nikola Jokic, qui est d’ailleurs pressenti pour décrocher son deuxième trophée de suite. Mais il estime que pour faire le doublé, le pivot serbe aurait dû faire une saison vraiment plus impressionnante que la précédente. L’ironie, c’est que c’est sans doute le cas. Le « Joker » est encore plus fort et son équipe n’a gagné que trois matches de moins que celle d’Embiid malgré les blessures de Jamal Murray et Michael Porter Jr.

Mais KD craint néanmoins que la perception de Joel Embiid auprès des médias joue en sa défaveur. Ce dont le Camerounais s’était déjà plaint récemment.

« Il y a plus de gens qui aiment Giannis et Jokic. C’est aussi simple que ça. Ils les préfèrent à Embiid. Ça ne devrait pas jouer mais avec Joel, les votants préfèrent la personnalité des autres gars. Ce n’est pas juste mais parfois c’est comme ça. »

C’est pourquoi Durant veut que les dirigeants et les joueurs soient impliqués dans le processus de vote. Mais dans ce cas-là, le trophée reviendrait encore plus au copinage. Les athlètes voteraient pour leur pote ou leur coéquipier. Les GM pour leurs propres joueurs. Bref, en tout cas, le risque de non respect de la neutralité est encore plus grand. Les médias sont souvent ceux qui ont paradoxalement le plus de recul. Mais bon, KD ne leur fait de toute façon que très rarement confiance.

Pour la quatrième année de suite, le MVP ne sera pas américain