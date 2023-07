Kevin Durant : “En NBA, la marijuana c’est comme le vin”

Parmi les points marquants du nouveau CBA (Collective Bargaining Agreement), le retrait de la marijuana des substances interdites en NBA arrive en bonne position. Kevin Durant a avoué avoir été à l'origine de cette requête, cette semaine, lors de son passage à la Conférence Game Plan. La superstar des Phoenix Suns a reconnu avoir pris les choses en main et être allé porter directement la question au sommet de la pyramide.

"J'ai appelé Adam Silver et j'ai plaidé pour que ce soit retiré des substances interdites. On a bien vu que c'était devenu monnaie courante dans la ligue et que le stigmate qui était associé au cannabis à travers le monde n'était plus aussi importante. Il n'affecte pas les gens de manières négative. Adam Silver a acquiescé.[...] Il a compris où allait la discussion, quand je suis entré je sentais... Aujourd'hui en NBA, la marijuana, c'est comme le vin".

La marijuana reste illégale dans de nombreux états américains et il faut bien faire la distinction entre le CBD (dans lequel la substance psychotrope a été retirée) globalement considéré comme assez inoffensif et même prisé pour ses effets anti-inflammatoires, et le cannabis non-transformé. Contrairement à ce que dit Kevin Durant, une consommation importante de marijuana peut entraîner des effets négatifs sur le plan pulmonaire, cardiaque et cérébral.

