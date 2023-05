Kevin Durant encense Jokic : “L’un des meilleurs de tous les temps”

Kevin Durant s'attendait à ce que ce soit compliqué pour les Suns face aux Nuggets. Au sortir du game 6 et de l'élimination de Phoenix, "KD" a évoqué le niveau phénoménal affiché par Nikola Jokic, en triple-double de moyenne sur la série, et par le collectif coaché par Michael Malone.

"Est-ce que j'ai un respect nouveau pour Nikola Jokic ? Non. J'ai toujours eu du respect pour lui et j'ai toujours su à quel point il était fort. C'est comme pour les autres grands joueurs, je ne suis pas surpris de les voir être forts. Je le vois jouer comme ça depuis qu'il est dans son prime. Il n'y a rien de nouveau. Jokic est l'un des meilleurs de tous les temps et quand il prendra sa retraite, ce sera en tant que l'un des meilleurs pivots à avoir jamais touché un ballon de basket".

Durant a aussi évoqué la différence majeure entre les deux équipes, à savoir l'expérience collective. Phoenix était forcément en retard sur Denver de ce point de vue, en partie à cause... du trade de Kevin Durant.

"Denver est une grande équipe, une équipe profonde, avec des gars qui jouent très bien ensemble. Michael Malone est là depuis combien de temps ? Six ans ? C'est un avantage appréciable. Tu connais le coach, tu connais l'équipe, il y a un système en place..."

La saison prochaine, l'argument aura probablement moins de valeur, puisque Kevin Durant, Devin Booker et, probablement, Chris Paul, auront un peu plus de vécu ensemble. Pour le reste, on imagine quand même qu'il y aura du mouvement pour remodeler le supporting cast.

