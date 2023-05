Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 95-86

Nuggets @ Suns : 125-100

---

Boston Celtics 3-3 Philadelphie Sixers

On aura droit à un premier game 7 dans ces playoffs NBA 2023 incertains et exaltants. Boston a sauvé sa peau à Philadelphie, dans une salle surchauffée qui se sentait prête à fêter la première finale de Conférence de son équipe depuis 22 ans. Il n'en sera rien, à moins d'aller réaliser un exploit au TD Garden ce weekend.

Difficile de ne pas parler d'abord de Jayson Tatum, qui est passé en quelques minutes d'une copie désastreuse au statut de héros. Après avoir manqué 14 de ses 15 premiers tirs (!), l'ailier All-Star a réglé la mire dans le money time. Ses 10 points dans les 5 dernières minutes, avec deux paniers à trois points cruciaux (le dernier à 1:53 de la fin) pour permettre aux Celtics de se détacher, ont climatisé le Well Fargo Center. Tatum (19 pts à 5/21) est sorti du trou avec l'aide de Joe Mazzulla, qui l'a pris à part avant le run final pour lui redonner confiance.

BACK TO BACK THREES FOR TATUM 💰 pic.twitter.com/XQkZUr5rht — ESPN (@espn) May 12, 2023

- Les Sixers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils avaient repris le contrôle des opérations dans le 4e quart-temps de ce match âpre et serré, notamment grâce à Joel Embiid (26 pts, 10 rbds) et Tyrese Maxey (26 pts), délaissés par James Harden en termes d'adresse (13 pts à 4/16). Mentalement et dans l'envie, Philadelphie a lâché prise et laissé Boston exercer son droit d'y croire.

- Il y a bien sûr le retour en grâce de Tatum pour expliquer cette précieuse victoire, mais Boston ne devra pas oublier de célébrer Marcus Smart. Sans le meneur, sa ténacité et son refus de perdre, il est probable que les Celtics seraient actuellement en train de préparer leurs vacances en même temps qu'une intersaison épineuse. Smart a sorti son meilleur match depuis longtemps en playoffs, avec 22 points, 7 passes, 7 rebonds, 2 interceptions et un niveau défensif raccord avec les standards qu'ils s'étaient fixés ces dernières années.

- Joe Mazzulla avait décidé de tenter un coup d'envoi en jouant plus grand. Robert Williams (10 pts, 9 rbds, 2 blks) a débuté dans la raquette avec Al Horford. Une option plutôt payante, avec une rotation limitée à Derrick White et Malcolm Brogdon.

- Boston a été catastrophique en attaque pendant la majeure partie du match. Sauf que pour une fois, on a retrouvé l'ADN défensif sur lequel s'est construite cette équipe si on remonte à Brad Stevens. Les C's ont retrouvé du coeur et ont éteint les Sixers au finish. Philadelphie n'a pas marqué le moindre panier entre un tir d'Embiid à 6:10 de la fin et un panier de Jaden Springer pour du beurre à 22 secondes du terme !

Denver Nuggets 4-2 Phoenix Suns

- Comme dit le proverbe : la montagne a accouché d'une souris. Ce qui devait être un game 6 fabuleusement accroché et serré entre deux des équipes les plus spectaculaires de cette post-saison entre Denver et Phoenix, a débouché sur un match à sens unique et une victoire incontestable. Denver va retourner en finale de Conférence pour la première fois depuis 2020 et la bulle de Disneyworld, grâce à ce succès sidérant en terre ennemie.

Les Nuggets ont passé un 23-2 aux Suns pour boucler le premier quart-temps à +18 et ne se sont jamais retournés ensuite pour voir si Phoenix avait envie de disputer un match de basket. Les banderilles de Kentavious Caldwell-Pope (17 de ses 21 pts dans le 1er QT) ont semblé tétaniser un peu plus Phoenix et Nikola Jokic a pu tranquillement montrer pourquoi il n'avait même pas besoin de forcer pour être un crack intersidéral. Le double MVP a pilonné la raquette des Suns pendant 38 minutes pour finir avec 32 points, 12 passes et 10 rebonds à 13/18. Sur cette série, le Serbe a tourné à 34.5 points, 13.2 rebonds et 10.3 passes de moyenne !

- On s'attendait à ce que le tandem KD-Booker offre un peu de résistance, mais l'incapacité du groupe à défendre correctement et de Monty Williams a trouvé une formule compétitive en ont décidé autrement. L'absence de Deandre Ayton sur blessure et le choix d'intégrer Jock Landale et Landry Shamet dans le cinq, tout en sortant totalement Josh Okogie de la rotation, ont été problématiques.

Durant et Booker ont inscrit 35 points à deux, sans pouvoir prendre feu à un moment pour renverser la situation tant le mal était déjà fait à la pause, Denver menant de... 30 points à la mi-temps.

- Les Nuggets sont dans la lignée de ce qu'ils ont proposé en saison régulière et au premier tour des playoffs. Constants, collectifs et conscients des leviers qu'ils peuvent activer pendant les matches pour prendre le dessus sur leurs adversaires. La présence de Jokic est évidemment fondamentale, mais tout le monde autour joue sa participation avec application. Jamal Murray (26 pts), KCP et Bruce Brown (13 pts et +26 de différentiel) ont apporté leur écot et Denver n'a jamais tremblé, ce qui est fou pour un game 6 disputé à l'extérieur.

- Denver a attaqué le cercle inlassablement et en toute connaissance de cause. Seulement 8 paniers à 3 points marqués, mais ça n'a pas empêché le match de se finir en blowout tellement les Nuggets ont été intraitables à deux points (53.7%).

- Michael Malone et ses hommes vont désormais attendre sereinement leur adversaire en finale de Conférence. Ce seront les Warriors ou les Lakers, aux prises dans un game 6 sous haute tension la nuit prochaine à Los Angeles. Pendant ce temps, Phoenix pourra se poser sur une intersaison qui s'annonce plus mouvementée que prévu, avec les dossiers Ayton et CP3 sur le dessus de la liste.

