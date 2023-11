Kevin Durant encense Victor Wembanyama après sa nuit magique

Kevin Durant était aux premières loges pour assister à l'énorme performance de Victor Wembanyama contre les Phoenix Suns cette nuit. Interrogé après la rencontre sur les comparaisons entre le Français et lui, "KD" s'est montré particulièrement élogieux au sujet du prodige français.

"Je ne vois personne d'autre en NBA comme lui. Je sais qu'on est tous les deux maigres et je sais qu'il dit qu'il m'a regardé joué en grandissant. On voit bien qu'il a regardé beaucoup de grands joueurs et qu'il a essayé de reproduire ce qu'ils faisaient. On le sent à travers la télé et sur le terrain quand on l'affronte. Mais il est son propre joueur et sa propre personne. Il va créer sa propre voie et elle sera différente de tous ceux qui sont passés avant lui. Vous pouvez essayer de le comparer, mais il aura sa propre voie".

Victor Wembanyama devient la « Victory Machine » face aux Suns

Kevin Durant reconnait que Victor Wembanyama est unique et a analysé son match un peu plus en détails pour comprendre de quelle manière il avait pu finir avec 38 points et donner un tel avantage aux Spurs.

"Je pense qu'il marqué au moins 18 points sur des lay-up en transition. Ensuite, on a switché, mais il s'est mis à capter des ballons lobés. Ils ont fait un très bon match collectif. Il a ensuite mis quelques paniers à trois points, mais il n'en a pas trop pris. D'habitude, il perdu 4 ou 5 ballons, là il n'en a perdu que deux. Quand il fait du catch and shoot ou du catch and finish en restant très simple, il se passe ce que vous avez vu ce soir".

On a pu voir Kevin Durant et Victor Wembanyama échanger quelques mots et sourire à la fin du match. Le Français continue de croiser des joueurs qu'il a idolâtrait il n'y a pas si longtemps et de ne manifester aucune peur au moment de les affronter.