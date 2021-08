Kevin Durant et Draymond Green blâment les Warriors, responsables du départ de KD

Kevin Durant et Draymond Green sont redevenus bons amis après quelques années compliquées. Les deux anciens coéquipiers de Golden State, sacrés champions olympiques ensemble à Tokyo, se sont assis ensemble pour une interview menée par Green pour l'émission "Chips" chez Bleacher Report.

Evidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que Draymond mette sur la table le sujet le plus brûlant entre eux. Cette fameuse altercation dans le vestiaire lors d'un match contre les Clippers. Green avait eu des mots durs pour Kevin Durant et beaucoup pensent encore à ce jour que c'est ce qui a poussé "KD" à quitter les Warriors pour rejoindre les Brooklyn Nets.

Finalement, les deux All-Stars sont d'accord pour jeter la pierre ailleurs : vers la direction des Golden State Warriors.

Draymond Green : "Pour ma propre santé mentale, j'ai besoin de savoir. A quel point notre dispute contre les Clippers a compté dans ton départ ?".

Kevin Durant : "Ce n'était pas tellement la dispute. Steve Kerr a fait comme si ce n'était pas arrivé. Bob Myers a voulu faire de la discipline avec toi, comme si ça allait tout cacher.

J'ai senti que c'était vraiment sérieux, cette première embûche en tant que groupe. Il fallait que tout ça sorte. J'ai regardé The Last Dance et le moment où Scottie Pippen a refusé d'entrer en jeu. Toute l'équipe lui a dit qu'il avait merdé. On avait besoin de ça. De mettre tout ce merdier sur la table. On ne l'a pas fait.

On aurait dû laver le linge sale et se remettre au boulot. On a essayé d'esquiver et jongler avec ça et je n'ai pas aimé. La vibe n'était pas bonne et ça a rendu l'ambiance bizarre. J'aurais aimé qu'on fasse ce que l'on avait dit : agir comme une famille et communiquer... On n'a pas montré ça et c'est ce qui m'a le plus chiffonné".

Draymond Green : "Toi et moi on ne se parlait plus et ils m'ont demandé d'aller m'excuser. Le lendemain, ils sont venus me voir en se disant que la nuit m'avait raisonné et ils m'ont redemandé de m'excuser.

Ils n'ont réalisé qu'après que les seuls à pouvoir régler ça, c'étaient nous deux. Je pense qu'ils ont merdé. Ce sont eux qui ont merdé".

Kevin Durant : "Je suis d'accord".

Draymond Green : "Ils m'ont dit : 'On va te suspendre un match'. Je leur ai ri au nez. Bob Myers m'a dit qu'il ne s'attendait pas à cette réaction. Je lui ai dit que c'était soit ça, soit je l'insultais".