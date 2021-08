Kevin Durant en reprend pour 4 ans à Brooklyn, avec un énorme chèque

UPDATE : C'est officiel, Kevin Durant est bien parti pour ne connaître aucune autre franchise que les Brooklyn Nets jusqu'à la fin de sa carrière. Selon Adrian Wojnarowski, "KD" a paraphé un contrat de quatre ans supplémentaires pour 198 millions de dollars.

On savait depuis quelques jours que l'affaire était bouclée. Il ne manquait plus que la signature de l'intéressé, un peu trop occupé jusqu'à samedi aux Jeux Olympiques.

"Kevin Durant est un talent qui transcende la ligue et qui va continuer d'être un moteur pour cette franchise et pour le basket à travers le monde. Son leadership et sa détermination génèrent chez lui l'excellence, tout en élevant la performance de ses coéquipiers et en positionnant les Nets pour que notre ambition de gagner un titre puisse se poursuivre", a déclaré Sean Marks, le General Manager de Brooklyn.

Kevin Durant touchera en moyenne 49 millions de dollars par an sur cette période de quatre saisons.

07/08 : Les Brooklyn Nets vont garder leur pièce maîtresse pendant un moment. Kevin Durant est éligible à une extension de contrat cet été et il ne compte pas faire durer le suspense. Selon ESPN, la superstar va prolonger son bail dans la grosse pomme pour quatre années et 198 millions de dollars supplémentaires dès qu’il y sera autorisé ce samedi.

KD devrait renoncer à sa saison 2022-2023 dans le processus pour finalement pousser son contrat jusqu’en 2026. De quoi s’offrir une sécurité financière importante pour le joueur de 32 ans, blessé sévèrement au tendon d’Achille en 2019. Absent pendant 18 mois, l’ailier All-Star est revenu en force la saison dernière. En démontrant une nouvelle fois qu’il faisait partie des meilleurs basketteurs de la planète (si ce n’est le meilleur…).

Cette extension va faire du bien aux Nets qui peuvent travailler dans la sérénité, même si Kyrie Irving et James Harden sont eux aussi susceptibles de signer un nouveau contrat plus long cet été. La franchise de BK pourrait alors se concentrer sur son « Big Three » pour les années à venir. Avec évidemment l’ambition de gagner le plus de titres possibles.

