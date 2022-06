Parmi les plus grandes interrogations de l'histoire de la NBA, il y a évidemment cette équipe d'Oklahoma City du début des années 2010, avec Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Les trois futurs MVP ont disputé des Finales ensemble, avant de se déliter et de se séparer rapidement. Il est intéressant de voir le point de vue de Kendrick Perkins sur cette période, lui qui a porté le maillot du Thunder entre 2011 et 2015. Pour celui qui est aujourd'hui consultant sur ESPN, ce sont les rapports entre Kevin Durant et Russell Westbrook qui ont empêché cette équipe d'atteindre son potentiel.

Contrairement à la légende de l'époque, ces deux-là n'auraient jamais été vraiment proches ou amis... C'est ce que "Perk" a expliqué à JJ Redick lors de son passage dans le podcast The Old Man and the Three.

"Je pense que tout était lié à KD et Russ, à leur relation. Peu importe à quel point ils ont parlé de leur fraternité, ça n'en a jamais été une. Et ce n'est pas grave, tu n'as pas à être le frère de quelqu'un pour gagner un titre avec lui. Mais ça aide, c'est tout. Ils n'ont jamais été sur la même longueur d'ondes. C'est la situation la plus compliquée que j'ai eu à gérer dans ma carrière, parce que je moi je venais de Boston, avec un groupe dans lequel tout le monde était proche. A OKC, tout le monde était séparé. Il y avait Westbrook, Harden, Maynor et Cook qui restaient entre eux. KD était seul et faisait les trucs dans son coin, il ne traînait pas avec eux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'était pas possible. Je devais me mêler de ça. Sur les matches à l'extérieur, les gars ne dînaient pas ensemble. KD rejoignait des gars à lui et son frère. Même les familles ne se parlaient pas. Il fallait changer cet environnement. J'ai un peu forcé la chose en mettant KD et Russ dans un groupe de SMS en commun pour qu'ils essaient de se kiffer un peu, mais ce n'était pas du tout authentique. Quand ils repenseront à cette période, ils se diront qu'ils avaient quelque chose de spécial, mais qu'ils n'en ont rien fait et ce sera triste".

On se souvient que le choix de Kevin Durant de quitter OKC sans prévenir au préalable Westbrook avait été présenté comme une trahison et vécu comme tel par le meneur All-Star. Il semblerait que rien dans leur relation ne justifiait que KD prenne en considération l'avis ou la volonté de Russ...