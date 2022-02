Kevin Durant évoque le trade de Harden, LeBron rit du malaise

Quelques heures seulement après le trade de James Harden vers Philadelphie, Kevin Durant a dû assurer le service sur TNT pour effectuer la Draft du All-Star Game 2022. On a bien senti que KD n'était pas euphorique à l'idée de se prêter à ce jeu à cet instant-là. Il a en plus dû évoquer le départ de Harden et les questions un peu provocantes du crew, notamment de Charles Barkley.

Adepte des réponses courtes, Durant a ainsi expliqué :

"Je suis enthousiaste pour mon équipe et j'ai hâte de voir comment se passera la fin de la saison avec ce nouveau groupe et ces nouveaux joueurs. Les playoffs arrivent et il faut qu'on accélère, mais tout le monde a obtenu ce qu'il voulait".

Traduction : James Harden voulait se barrer et le reste des Nets voulait aussi qu'il se barre...

Barkley a sauté sur l'occasion...

Kevin Durant a essayé de rester diplomate en répondant à la question, mais on a quand même pu sentir que le double MVP des Finales riait un peu jaune.

Pendant ce temps-là, en duplex, LeBron James était explosé de rire, amusé par le malaise avec lequel KD devait composer en direct et à heure de grande écoute.

Chuck: "Do you have a full-time psychiatrist on staff dealing with all the stuff you had to deal with in Brooklyn?"

KD: "What I gotta deal with? I'm making millions of dollars playing basketball."

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/ImKnqQhgkH

— Dime (@DimeUPROXX) February 10, 2022