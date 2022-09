Kevin Durant explique enfin pourquoi il a demandé son trade

Kevin Durant n'avait fait aucune déclaration publique depuis la saga autour de sa demande de trade. Il a été obligé de s'exprimer sur le sujet pour la première fois lundi, lors du media day des Brooklyn Nets. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à formuler le souhait de quitter la franchise, KD a joué la carte de l'ambition et du doute par rapport à l'environnement dans lequel il évoluait.

"Tout ce qui s'est passé la saison dernière a fait que je n'étais plus certain que l'équipe pouvait toujours être des contenders. Je l'ai exprimé à Joe Tsai et on a avancé. J'aime ce que Sean Marks a fait au niveau du roster jusque-là".