Deux fans des Mavs insultent KD, qui vient directement les voir

Il y a vraiment des gens qui se croient tout permis sous prétexte qu'ils payent une place (probablement très chère) pour un match de basket. Alors qu'il sortait du tunnel pour se rendre sur le terrain afin d'y effectuer son échauffement, Kevin Durant a été insulté par un couple de fans. La femme l'a traité de "salope" au moment où il passait à côté d'elle. Comme ça, gratuitement. KD s'est évidemment retourné pour les confronter. Et là, évidemment, changement d'ambiance. La femme a voulu le checker et ne comprenait limite pas pourquoi il ne voulait pas le faire. Le mari a fini par raconter la vie du couple, comme si ça pouvait justifier l'insulte. Bref. Le joueur des Phoenix Suns a fini par se barrer.

Mavs fan calls Kevin Durant “a b*tch” and KD pauses to have words.

Security about to kick the fans out when KD comes back to tell them not to kick them out. pic.twitter.com/CTqPnM4T16

— Jonah Javad (@JonahJavad) February 23, 2024