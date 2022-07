Kevin Durant aux Warriors, une piste tenace

Et si Kevin Durant revenait aux Golden State Warriors ? Aussi improbables que soient ces retrouvailles, les rumeurs persistent.

À l’heure actuelle, personne ne sait où Kevin Durant écrira le prochain chapitre de sa carrière. Alors que les demandes élevées des Brooklyn Nets rendent son transfert difficile, le dossier stagne. Certaines rumeurs, en revanche, ont la peau dure. C’est notamment le cas de celles qui l’envoient aux Golden State Warriors.

Plus de la moitié de la ligue a contacté Sean Marks depuis que KD est disponible. Il y a donc de très grandes chances que les Warriors en fassent partie. Champions NBA cette saison, Stephen Curry et son groupe sont à l’aise avec leur roster actuel, mais un renfort du calibre de Durant ne se refuse pas.

Confronté aux rumeurs, Curry ne s’est pas montré particulièrement dissuasif. Certes, les réponses des joueurs, dans ce contexte, ne valent pas grand-chose. Mais le meneur aurait tout aussi bien pu balayer cela d’un revers de main.

"Les rumeurs constantes et toutes ces choses font partie de la nature de la NBA. Vous prenez les choses pour ce qu’elles sont. Vous savez à quelle vitesse les choses peuvent changer, mais j’aime là où nous en sommes", a-t-il déclaré, de manière très évasive, à NBC Sports.

Stephen Curry ne dit finalement rien de très particulier. Mais le vide attise les braises et nourrit les rumeurs. Le joueur des Warriors ne pourrait pas dire explicitement qu’il veut que Kevin Durant le rejoigne à nouveau. Cela serait considéré comme du tampering. Nier, en revanche, était une possibilité. Sa position neutre entretient le quiproquo.

Il y a une réelle discussion au sujet d’un potentiel transfert du MVP des Finales 2017 et 2018 vers Golden State, selon Brian Windhorst. Le débat serait, jusqu’ici, essentiellement interne. Mais la franchise a montré qu’elle était prête à dépenser pour gagner des titres et serait susceptible d’offrir un package convaincant à Brooklyn. Elle dispose en effet de nombreux jeunes et de tours de draft, si les Nets sont intéressés par de tels assets.

D’après Rich Bucher de Fox News, Curry aurait contacté son ancien coéquipier à plusieurs reprises pour tenter de le recruter. Une rumeur à prendre avec des pincettes, mais qui gagne en crédibilité au milieu des autres bruits.

On ne peut pas s’attendre à un transfert de Kevin Durant aux Warriors. Il faut cependant continuer de surveiller ce dossier avec attention. Son arrivée dans la baie était déjà peu probable en 2016. Alors, pourquoi ne pas envisager l’impossible une seconde fois ?

Kevin Durant, un coup de chaud avec le Heat avant la clim ?