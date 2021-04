Le verdict tombe pour James Harden, Kevin Durant voit le bout du tunnel

Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden vont-ils finir par rejouer ensemble d’ici la fin de la saison régulière ? Les trois stars n’ont été alignées simultanément qu’à sept reprises. Avec à chaque fois un joueur qui manque à l’appel. Et notamment KD, absent depuis 23 matches en raison d’une douleur aux ischios. Il devait initialement manquer deux rencontres mais la blessure s’est révélée plus sévère que prévue. Il n’a plus vu les terrains depuis le 13 février.

Mais le double-champion NBA a fait un pas en avant ces derniers jours. Il est désormais suivi au quotidien et pourrait même tenir son rang lors du prochain match contre les New Orleans Pelicans, ce soir. Une bonne nouvelle pour les Brooklyn Nets, toujours à la lutte pour finir premiers de la Conférence Est cette saison.

Sauf que l’un revient… un autre s’en va. Harden s’est lui aussi blessé aux ischios. Il avait tenté de revenir contre les New York Knicks mais la douleur était trop forte, au point de ne jouer que quatre minutes du derby avant de sortir. Selon ESPN, l’ancien MVP sera réévalué dans dix jours. Il va donc manquer toutes les rencontres d’ici là.

Les Nets, qui ont aussi signé LaMarcus Aldridge et Blake Griffin pendant l’absence de Kevin Durant, espèrent évidemment être enfin au complet avant le coup d’envoi des playoffs. Histoire de développer des automatismes et une alchimie avant le début des hostilités.

James Harden : un retour express, une blessure et de nouvelles inquiétudes ?