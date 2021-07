Kevin Durant jaloux aux Warriors ? Il s’agace et vide son sac !

Kevin Durant en a assez des fausses rumeurs à son sujet. Depuis plusieurs semaines, l'ailier des Brooklyn Nets n'hésite pas à bondir sur les réseaux sociaux pour donner sa vision des choses sur certains bruits de couloir le concernant.

Et très régulièrement, le joueur de 32 ans revient donc sur son passage aux Golden State Warriors. Un épisode de sa carrière qui a fait couler beaucoup d'encres. Dans un livre revenant sur la dynastie des Warriors, le journaliste Ethan Strauss avait notamment qualifié KD de "jaloux" par rapport à ses partenaires.

Notamment par rapport à l'amour reçu par Stephen Curry ou les avantages accordés à Klay Thompson. Agacé, Durant a réalisé une mise au point lors d'une session sur Twitter Spaces.

"Montrez-moi une preuve de mon énervement de ne pas recevoir de l'amour dans l'Arena ? Jamais. Une vidéo de moi en train de m'énerver ? Avez-vous déjà vu ça ? Ou vous l'avez entendu dans des récits inventés ? Comme 'je déteste mes coéquipiers', 'je suis jaloux' ou 'je n'ai pas eu assez d'amour'.

Franchement, j'ai vu mon maillot partout dans cette salle. Partout dans la baie, les gens m'ont montré de l'amour. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça. Alors d'où ça vient ? (...) Ethan Strauss a écrit un livre.

Et il a raconté que je ressentais de l'énervement par rapport à ça, que je me montrais jaloux de Steph et de Mo Speights. Vous croyez Ethan Strauss plutôt que moi ? Je commence à croire que vous n'êtes pas sûrs de ce que les médias disent de Steph.

Je sais que vous êtes de grands fans de Steph, mais je commence à avoir l'impression que c'est vous qui n'êtes pas sûrs d'eux et vous le projetez sur moi. Franchement, je me fous de ce que les gens ont à dire sur qui est le meilleur ou qui est applaudi le plus fort.

Cela n'a jamais compté pour moi. Mais avec le temps, vous avez tous été irrités par les médias et vous essayez de rejeter la faute sur moi, comme si j'avais créé ces histoires", a fustigé Kevin Durant.