Kevin Durant lâche un superbe compliment pour Joel Embiid

Le match entre les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers est très attendu puisqu’il marque le retour de Ben Simmons en Pennsylvanie – même s’il ne jouera pas – ainsi que les retrouvailles entre James Harden et ses anciens coéquipiers. Mais rien que pour le duel à distance entre Kevin Durant et Joel Embiid, deux des meilleurs joueurs du monde, l’affiche vaut le coup d’œil. Surtout que les deux hommes se respectent et s’apprécient.

« Je suis assez vieux pour avoir vu Joel grandir depuis l’époque où il jouait pour une mauvaise équipe jusqu’à aujourd’hui. Je l’ai vu bâtir ce groupe. L’affronter me pousse à hausser mon niveau de jeu. Mais c’est dur de jouer contre lui. Il est fort. Il est vraiment inarrêtable. Il a dit un truc du genre ‘je peux passer de Shaq à Kobe à Hakeem’ ou encore plein d’autres joueurs. Et c’est ça. Il peut jouer à plusieurs positions sur le terrain, il est efficace de partout », confie KD.

Un très bel hommage de Kevin Durant envers le pivot camerounais. On a hâte de les retrouver en action face à face.

