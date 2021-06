En tant qu'observateurs, fans ou journalistes, il était impossible de rester de marbre devant le match de Kevin Durant la nuit dernière. "KD" a porté les Brooklyn Nets sur ses épaules et réussi un match dont on se souviendra longtemps. Les joueurs qui étaient devant leur télé ont eux aussi vibré, amis comme rivaux. Voici quelques unes des réactions en live autour de la ligue.

LeBron James : "L'excellence ! Profitez en tant que vous le pouvez ! #KD"

GREATNESS!! Appreciate it while you can people! #KD — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

Magic Johnson, dans son style toujours très Captain Obvious : "Kevin Durant a réalisé l'une des plus grandes performances de l'histoire des playoffs NBA en menant ses Nets diminués à une victoire pour mener 3 à 2".

Kevin Durant put on one of the greatest performances in NBA playoff history scoring 49 points, 17 rebounds, and 10 assists and leading his shorthanded Nets to victory taking a 3-2 lead. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 16, 2021

Son ancien coéquipier Draymond Green, avec lequel il s'est rabiboché : "Bon sang, Slim (en référence au surnom Slim Reaper que déteste KD, NDLR) !"

Got Damn Slim! — Draymond Green (@Money23Green) June 16, 2021

Donovan Mitchell, bref mais efficace.

Wow — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) June 16, 2021

CJ McCollum : "Wow KD. C'est de l'art. De la poésie en mouvement dans la vraie vie".

Wow KD . This is Art . Real life Poetry in motion. — CJ McCollum (@CJMcCollum) June 16, 2021

Isaiah Thomas : "C'est le meilleur joueur du monde !"

Best player in the world!!!!!! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 16, 2021

Tim Hardaway Jr : "C'est le KD de Rucker Park !"

Rucker Park Durant!!! — Tim Hardaway Jr (@T_HardJR) June 16, 2021

Kevin Love : "C'est grand ce que fait Kevin Durant. Une performance incroyable".

Greatness from @KDTrey5!!! Incredible performance — Kevin Love (@kevinlove) June 16, 2021

Et bien d'autres...

Kevin Durant… your favorite player’s favorite player — Larry Nance Jr (@Larrydn22) June 16, 2021

Man KD is unfair🤣 — Kevin Huerter (@KevinHuerter) June 16, 2021

KD just put on a Masterpiece yo — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) June 16, 2021

CQFR : Kevin Durant sort un match de légende, Brooklyn reprend les commandes