Kevin Durant blessé au genou : La peur en attendant le verdict

Kevin Durant aurait été victime d'une entorse du genou hier soir mais les Nets vont passer des examens complémentaires pour en savoir plus.

Même avec un Kyrie Irving à mi-temps et un James Harden irrégulier, les Brooklyn Nets font toujours figure de candidats très sérieux au titre NBA. Et ils le seront aussi longtemps que Kevin Durant sera sur le terrain. Parce qu'il est le meilleur joueur du monde. Mais sans lui, les New-yorkais n'ont aucune chance. Alors c'est toute la franchise qui retient son souffle depuis samedi soir. KD n'a joué que 12 minutes contre les New Orleans Pelicans avant de sortir sur blessure.

Il est touché au genou mais le premier rapport indique une entorse, ce qui serait évidemment une issue positive. Le joueur a même d'abord essayé de rester dans la partie en étirant sa jambe et en marchant. Mais il est finalement sorti au cours du deuxième quart-temps avant de quitter la salle en boîtant un peu plus tard dans la soirée. Il va devoir passer une IRM pour déterminer la gravité exacte de ce pépin physique.

Kevin Durant se voulait optimiste et Steve Nash avouait croiser les doigts pour que ce ne soit pas trop sérieux. En revanche, dans tous les cas, il est peu probable que a star soit remise pour le déplacement à Cleveland, où un match difficile contre les Cavaliers attend les Nets.

