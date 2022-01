Victime d’une entorse au genou ce weekend, Kevin Durant devrait manquer quatre à six semaines de compétition. Mais au moins sa saison n’est pas terminée.

Les Brooklyn Nets croisaient les doigts et retenaient leur souffle après la blessure de Kevin Durant. Puis le verdict est tombé : entorse des ligaments du genou. Dur, pénible mais normalement sans lourdes conséquences. Selon Adrian Wojnarowski, la superstar pourrait revenir après le All-Star Game, autour de la fin février. Soit après quatre à six semaines de rééducation. Mais il ajoute que la franchise new-yorkaise va évidemment prendre toutes les précautions possibles avec son meilleur joueur.

KD s’est fait mal lorsque son coéquipier Bruce Brown lui est retombé dessus lors de la victoire de Brooklyn samedi dernier. Il n’avait pas pu reprendre ensuite mais assurait qu’il ne s’agissait probablement pas d’une blessure grave. En revanche, ce bon mois d’absence pourrait l’handicaper dans la course au MVP. Il est pour l’instant l’un des grands favoris avec 29,3 points, 7,4 rebonds et 5,8 passes de moyenne en plus d’une deuxième place à l’Est pour ses Nets.

Pour tenir ce rang, Brooklyn va devoir se reposer sur Kyrie Irving et James Harden, ses deux autres All-Stars. Avec un road trip délicat qui s’annonce : 11 des 14 prochains matches auront lieu à l’extérieur. Mais presque heureusement puisque le meneur ne peut pas disputer les rencontres à domicile. Irving va avoir l’occasion de se mettre en avant, de montrer sa valeur et d’engranger du rythme.

Les Nets ont gagné 16 des 19 matches joués par Irving et Harden sans Kevin Durant la saison dernière.