Kevin Durant et PJ Tucker, ça a chauffé en tête-à-tête !

PJ Tucker n’a pas un métier facile. Chaque soir, il est envoyé en mission sur le meilleur joueur du monde. Chaque soir, il doit se coltiner Kevin Durant et essayer de lui rendre la vie difficile. Sauf que le plus souvent, c’est bien son adversaire qui a le dernier mot et lui score sur la tronche, même s’il est très clairement l’un des stoppeurs les coriaces de la ligue. KD est juste trop fort.

Mais ça n’empêche pas Tucker de continuer à se battre. Presque au sens littéral du terme. En effet, alors que les arbitres venaient de siffler une faute contre le vétéran des Milwaukee Bucks, les deux hommes se sont retrouvés front contre front, prêts à en découdre.

Kevin Durant and PJ Tucker got right into each other's faces. pic.twitter.com/wB4IvtAUxv — ESPN (@espn) June 11, 2021

Bon, en réalité, il n’y en a peut-être que l’un des deux qui était prêt à aller plus loin que des mots. Le plus petit des deux. PJ Tucker. Kevin Durant aime bien crier mais il ne passe jamais à l’acte et… tant mieux. Après tout, les Brooklyn Nets ont besoin de lui pour gagner. Il serait absolument stupide qu’il se fasse exclure ou pire, suspendre. Surtout que ses chances de coucher son vis-à-vis sont beaucoup moins élevées quand il ne s'agit pas de basket. Là, les deux joueurs ont écopé d'une faute technique après avoir été séparés.

Pas de bagarre donc mais de la tension, des esprits à chaud. C’est aussi ça, les playoffs NBA.

