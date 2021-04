La nouvelle est tombée hier : la KD 14ème du nom va sortir durant le mois d'avril. Un peu laissée de côté par les fans de la marque au swoosh pour les modèles signature de Kyrie Irving, Paul George ou Giannis Antetokounmpo, la lignée de Kevin Durant prend un virage assez radical.

La première chose qui saute aux yeux, c'est bien évidemment le retour du strap, qui est ici assez large et en plastique sur tout le coup de pied avec une forme d'aile complétée par un long swoosh. Ce détail, s'il est plus décoratif qu'autre chose, avait fort bien marché sur les KD 7 et 4.

L'ailier de Brooklyn aura droit à ses poches d'amorti Zoom qui l'accompagnent depuis quelques années, mais aussi à une tige un peu rehaussée dans la continuité de la KD 13. Le modèle est un peu plus arrondi aussi et finalement synthétise assez bien ce qui se fait de mieux chez les autres All Star de l'écurie Nike.

Niveau look, un pas de plus est fait vers le lifestyle, et s'il faut s'attendre à des dizaines de coloris comme sur chaque numéro, cette première version d'inspiration animale est assez attrayante avec ce pattern noir placé sur du mesh beige et orange, le tout posé sur une semelle aqua qui remonte sur l'avant du pied

D'après nos premières infos, cette KD 14 devrait débarquer dans les shops à partir du 17 avril, pour un prix annoncé aux alentours des 150 dollars. A suivre.

Les images de la KD 14