Kevin Durant sous pression à cause des attentes ? Plus maintenant…

Depuis le début de sa carrière, Kevin Durant suscite de grandes attentes. Au fil des années, la pression a été même énorme sur l'ailier. On pense notamment à l'attention médiatique XXL au moment de son passage aux Golden State Warriors.

Et forcément, à 33 ans, l'Américain dispose désormais d'une belle expérience. Ainsi, malgré les grosses attentes par rapport aux Brooklyn Nets, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder parvient à oublier cette pression.

"Avant, je m'inquiétais des attentes, mais maintenant, je suis certain et confiant par rapport à ce que j'apporte. J'essaie juste de me concentrer sur moi le plus possible, du mieux que je peux. Gagner un titre, ce serait génial. Ce serait incroyable.

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je joue au basket. Je veux me développer chaque jour et j'aime vraiment cette activité, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime me lever en sachant que je vais aller jouer, et c'est vraiment tout pour moi.

Le titre, les matches à 30 points et le niveau que j'espère atteindre, c'est parce que je travaille pour y arriver. Et j'aime tout simplement ce parcours", a confié Kevin Durant pour The Ringer.