En 2019, Kevin Durant a choisi de rejoindre les Brooklyn Nets alors que son entourage poussait pour les New York Knicks.

En 2019, Kevin Durant a pris la décision de quitter les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. A l'époque, l'ailier avait un attrait pour la ville de New York afin de se réunir avec son ami Kyrie Irving. Et on le sait, initialement, la réunion était plutôt prévue chez les Knicks.

Problème, à l'époque, la franchise new-yorkais souffrait de sérieux disfonctionnements. Les résultats sportifs n'étaient pas à la hauteur et surtout le propriétaire James Dolan était encore très présent dans la gestion au quotidien.

Face à ce constat, et malgré l'insistance de son entourage, KD a choisi d'écarter les Knicks. Une décision expliquée lors d'une interview avec son agent Rich Kleiman pour son média Boardroom.

"Tu diras devant la caméra et aux fans des Knicks qui regarderont ça que je voulais que tu ailles chez les Knicks", a lancé son représentant.

"Oui tu l'as fait, c'est certain. Tu l'as fait avant tout le reste. Mon père et toi, vous aimez les Knicks. Ma tante également. La marque était cool, mais à l'époque, tu le sais, je ne regardais pas seulement ça. Je cherchais une équipe, et l'équipe n'était pas cool.

Ni pour jouer avec, ni à regarder. Bien sûr, j'aurais peut-être permis une petite amélioration. A ce moment-là, ils n'étaient vraiment pas bons. Ils étaient simplement une marque cool. Maintenant, ils sont à fond ! Ils jouent bien et ça fait plusieurs années.

Mais à l'époque, ce n'était vraiment pas ça", a souligné Kevin Durant.

A l'inverse, les Nets avaient réussi à se restructurer avec un projet de jeu sympa. Avec le recul, le passage de Kevin Durant à Brooklyn n'a pas été une grande réussite. Mais difficile de lui reprocher son choix de fuir les Knicks à l'époque.

