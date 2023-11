Kevin Durant révèle les raisons de son départ des Nets

De retour à New York pour y affronter les Knicks, neuf mois après son départ de Brooklyn, Kevin Durant n'a pas échappé à des questions sur ce trade et les raisons qui l'ont poussé à vouloir quitter les Nets à tout prix. Voici ce qu'il a expliqué dans le New York Post.

"A Brooklyn, il n'y avait pas de constance et de continuité dans notre identité en tant qu'équipe. Quand tu veux gagner le titre, tu dois construire ton identité dès le premier jour. Il y a eu plein de circonstances sur lesquelles les joueurs n'avait aucun contrôle et qui nous ont empêchés d'être dans cette continuité.

C'est le business du basket la NBA en général. On est tous ressortis meilleurs en tant qu'individus et on a appris de cette expérience, que ce soit les dirigeants ou les joueurs".

Kevin Durant a reconnu qu'il avait essayé de quitter les Nets bien avant ce transfert vers les Suns.

"J'ai tenté mais ils ont refusé de me laisser partir et le temps était compté. Je ne me voyais pas manquer des matches à cause de ça. Une fois que la saison a débuté, je me disais que ce qui devrait arriver arrivera. je suis resté prêt et tout a fonctionné à la perfection, comme ça devait se passer".

On ne sait pas bien de quelles situations "hors du contrôle des joueurs" "KD" veut parler, mais les soucis posés par Kyrie Irving, l'entente ratée avec James Harden et l'incapacité de Steve Nash à poser sa patte en termes de coaching sont les facteurs qui reviennent le plus souvent au moment d'évoquer cet échec retentissant.