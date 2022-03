Kevin Durant à l’amende pour s’être énervé contre un fan

UPDATE : Hop, comme prévu, la NBA a indiqué à Kevin Durant que sa petite perte de nerfs face à un fan des Nets cette semaine allait lui coûter 25 000 dollars. Ce n'est évidemment qu'une goutte d'eau dans le salaire du double MVP des Finales, mais on se doutait que la ligue n'allait pas laisser cette interaction un peu houleuse impunie...

---

17/02 : Kevin Durant était tendu cette nuit. Peut-être sentait-il que la série de victoires des Nets allait prendre fin cette nuit, lors de la venue de Dallas. Peut-être que l'accumulation de remarques et commentaires de la part de fans assez proches pour qu'il les entende lui a tapé sur le système. En tout cas, "KD" n'a pas supporté d'entendre un spectateur, clairement fan de Brooklyn, lui dire "KD, tu dois prendre le match à son compte".

Près de la ligne de fond, le double MVP des Finales s'est retourné brusquement et a répondu :

Somehow this got reported? But my wife is just like KD when I say I’m getting one more drink. pic.twitter.com/qcNZygISMm

— DeLo (@DeLo_77) March 17, 2022