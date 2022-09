Stephen Curry explique ce qu’il aurait pensé d’un retour de Kevin Durant

Kevin Durant n’est resté que trois saisons aux Golden State Warriors avant de ressentir le besoin de tracer sa propre route ailleurs. Il y a décroché deux titres consécutifs dès son arrivée mais l’envie d’être au cœur d’un projet a vite pris le dessus et il ne semblait plus vraiment heureux lors de ses derniers mois avec l’équipe californienne.

Une réunion a pourtant été envisagée cet été. Trois saisons après avoir pris la décision de rejoindre les Brooklyn Nets, KD est à nouveau mécontent. En fait, c’est un grand romantique. Et il paraîtrait que l’amour, du moins sa flamme, ne brûle vraiment que pendant trois ans. Bref, tout ça pour dire qu’il rêve à nouveau d’ailleurs.

Les Warriors, bien que champions en titre, ont songé à la possibilité de le faire revenir. Les cadres étaient même prêts à lui refaire de place, Stephen Curry en tête.

« Je n’ai jamais hésité, je pense que KD est vraiment un bon gars. Je pense que c’est un incompris. Il y a des trucs qui se sont passés dans sa vie qui font qu’il a du mal à faire confiance aux gens autour de lui. Moi j’aime ce gars », confie le quadruple champion NBA. « J’ai pris énormément de plaisir à jouer avec lui. Est-ce que j’aimerais le refaire ? Bien sûr que oui. Après, il faut voir ce que ça implique concrètement. Mais si quelqu’un vous dit qu’il n’est pas intrigué ou amusé par cette idée, alors il ne comprend pas comment les choses fonctionnent. »

La question ne se pose plus vraiment et c’est sans doute aussi pourquoi Stephen Curry y répond aussi librement. Kevin Durant et les Nets ont décidé de prolonger l’aventure ensemble. Du moins pour l’instant.

