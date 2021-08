Stephen Curry, un manque de leadership lors du clash Green-Durant ?

Kevin Durant et Draymond Green ont lâché quelques vérités sur leur célèbre embrouille. Mais sur ce sujet précis, le nom de Stephen Curry n'a jamais été mentionné. Pour les deux hommes, les dirigeants des Golden State Warriors ont particulièrement mal géré cette affaire.

Un clash qui sera à l'origine du départ de KD pour les Brooklyn Nets. Et visiblement, certains observateurs déplorent justement l'absence de Curry pour gérer ce problème. Perçu comme le leader de cette équipe, le meneur aurait-il dû prendre les choses en mains dans le vestiaire ?

Il s'agit d'une évidence pour le consultant d'ESPN Stephen A. Smith.

"Avec tout le respect que je lui dois, où était Steph Curry ? Le 'Baby-Faced Assassin', le plus grand tireur que Dieu ait jamais créé, la superstar absolue de cette équipe, le visage de la franchise même ? Où était-il dans tout cela ? C'est tout de même très très étonnant que Kevin Durant et Draymond Green n'aient jamais mentionné son nom, pas une seule fois...", a fustigé Stephen A. Smith.

Sans être aussi extrême, on peut effectivement s’interroger sur le leadership de Curry. On le sait, le #30 des Warriors s'impose plus comme un patron sportif. Dans les vestiaires, Green reste le plus présent vocalement.

Mais dans cette affaire, Stephen Curry aurait effectivement pu avoir un rôle clé à jouer. Mais il ne s'agit pas de son tempérament.

