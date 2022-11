Kevin Durant choqué… par le départ du coach qu’il a voulu virer

Les superstars n’ont plus leur mot à dire aux Brooklyn Nets. En tout cas pas sur cette affaire. Sean Marks assure qu’il n’a consulté aucun joueur – donc ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving – avant de prendre la décision de se séparer de Steve Nash, décision qui est d’ailleurs présentée comme « mutuelle » par l’organisation.

L’ancien MVP a été surpris par l’annonce. Ce qui est ironique puisqu’il aurait justement demandé la tête du coach (et du GM) lors d’un entretien avec le propriétaire de la franchise Joe Tsai pendant l’intersaison. Mais ce qui peut aussi se comprendre puisqu’il aurait été débouté de cette requête. Les Nets l’ont recalé pour finalement licencier Nash au bout de 7 matches.

« On n’était pas au complet et on ne jouait pas bien. Ça arrive en NBA. Ça n’enlève rien au QI basket de Steve, ni à sa manière d’enseigner le jeu. C’est juste que ça n’a pas marché », rétorquait Kevin Durant quand il lui a été demandé ce qui n’avait pas fonctionné à Brooklyn.