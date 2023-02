Kevin Durant envoyé aux Phoenix Suns !

C’est absolument dingue. Imaginé à maintes et maintes reprises depuis qu’il a réclamé son départ à deux reprises pendant la dernière intersaison, le transfert de Kevin Durant a finalement eu lieu au moment où on l’attendait un peu moins. Au beau milieu de la saison, quelques jours après celui de Kyrie Irving. Et ce sont les Phoenix Suns, qui poussent depuis plusieurs mois pour l’avoir, qui ont finalement récupéré la superstar en larguant plusieurs joueurs et encore plus de tours de draft.

The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Les Nets ont donc voulu mettre fin à l’expérience finalement dramatique entamée en 2019 avec les arrivées conjointes des deux superstars. KD obtient ce qu’il veut en rejoignant la franchise dont il avait fait sa priorité l’été dernier. Il va s’associer à Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton dans ce qui ressemble déjà à la nouvelle armada à l’Ouest. Les Suns ont perdu plusieurs joueurs de devoir et ils vont devoir étoffer leur rotation mais la base est extrêmement solide sur le papier.

Nets gets unprotected picks in 2023, 2025, 2027 and 2029, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

C’est donc la fin d’un énorme gâchis à Brooklyn – une série gagnée en quatre ans. Les Nets vont essayer de se reconstruire autour de Mikal Bridges, Cam Johnson, Nic Claxton et Cam Thomas. Ils ont intérêt à rester compétitifs puisque leurs propres tours de draft reviendront aux Houston Rockets lors des prochaines saisons. Ceux des Suns risquent de ne pas forcément être très intéressants si Kevin Durant confirme qu’il peut rester au plus haut niveau pendant plusieurs années. Les picks 2027 et 2029, non protégés, ainsi que le swap en 2028, peuvent éventuellement s'avérer payants sur le très long terme. En tout cas, la NBA vient de changer de visage.

