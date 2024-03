Kevin Durant sur Pop : “Le prendre dans mes bras et lui dire que je l’aime”

Le match entre les Spurs et les Suns était l'occasion pour Gregg Popovich de retrouver quelques uns des joueurs avec lesquels il a vécu des campagnes au sein de Team USA. Kevin Durant, notamment, qui n'avait que de belles choses à dire sur le coach de San Antonio, qu'il avait déjà pu observer à distance raisonnable lorsqu'il étudiait à la fac de Texas.

« [Gregg Popovich] représente énormément pour moi, pour le basket-ball et pour l’État du Texas. En jouant ici, à Austin, et en assistant à de nombreux matchs de San Antonio pendant mes études universitaires, j’ai vu l’impact qu’il a sur les habitants de la région. Je l’ai toujours admiré de loin, mais quand vous entrez dans la ligue et que vous le côtoyez, vous voyez le genre de personne qu’il est. C’est un véritable être humain. Il n’y a pas de faux-semblants, il ne joue pas de rôle. »

« Et puis, avoir eu l’opportunité de jouer avec lui et de gagner une médaille d’or (aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021), cela a porté mon respect pour lui au niveau supérieur. Donc, à chaque fois, je veux le prendre dans mes bras et lui dire que je l’aime. Nous sommes liés à jamais par cette médaille d’or. C’est un homme courageux et un véritable ami. Quelqu’un que j’admire et que je respecte énormément », a déclaré KD dans des propos captés par Benjamin Moubèche.

Kevin Durant ne jouera probablement jamais pour Gregg Popovich en NBA, mais voir le respect et l'admiration qu'il lui porte est franchement touchant.